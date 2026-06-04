Christophe Willem raconte sa rencontre improbable avec un fan dans sa chambre d'hôtel

Après quatre ans d'absence discographique, Christophe Willem est de retour avec Systaime, premier extrait de son prochain album attendu à l'automne. Un projet qui sera suivi d'une grande tournée prévue en 2027 pour célébrer les vingt ans de carrière de l'artiste révélé dans Nouvelle Star.

A cette occasion, le chanteur est revenu sur cette longue pause artistique. Un temps qu'il estime nécessaire pour retrouver l'inspiration.

« J'ai eu besoin de vivre entre les deux », a-t-il expliqué. Voyager, rencontrer de nouvelles personnes et multiplier les expériences lui permettent de nourrir son écriture. « Je ne sais pas faire des albums à la commande », a-t-il confié.

Mais c'est une autre confidence qui a particulièrement marqué les auditeurs.

Christophe Willem face à un fan nu dans sa chambre

Au cours d'un jeu consacré aux rumeurs et anecdotes de sa carrière, Christophe Willem a confirmé une histoire aussi improbable que gênante : « Alors un jour, dans ma chambre d'hôtel, un fan m'attendait sur le lit, nu », a révélé le chanteur.

Une scène qui remonte à sa toute première tournée et dont il se souvient encore parfaitement. Avec son humour habituel, l'artiste a raconté sa réaction immédiate.

« C'est arrivé une fois. La gênance internationale », a-t-il lancé avant d'expliquer qu'il avait tenté de désamorcer la situation avec une remarque sur la température de la pièce. Pris de court, il s'était ensuite réfugié auprès de son assistante, installée dans la chambre voisine.

Une anecdote qui illustre parfois les comportements inattendus auxquels les artistes peuvent être confrontés au cours de leur carrière.

Au-delà de cette histoire insolite, Christophe Willem s'est également montré plus sérieux lorsqu'il a récemment évoqué certaines dérives observées dans l'industrie musicale. Il a notamment expliqué avoir déjà été témoin de comportements déplacés envers des femmes dans le milieu artistique.

Sans citer de noms, il a dénoncé une époque où certains rapports de pouvoir pouvaient favoriser des attitudes inappropriées. Une prise de parole qui intervient alors que le monde de la musique est régulièrement confronté à ces questions.

En attendant, Christophe Willem préfère regarder vers l'avenir avec la sortie de Systaime, premier aperçu d'un album qui marquera son grand retour sur le devant de la scène.