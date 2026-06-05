M Pokora et L2B signent "Trophée" pour accompagner les Bleus au Mondial 2026

Alors que l'Equipe de France de foot s'apprête à décoller direction le continent américain pour le Mondial 2026, M Pokora et le groupe de rap L2B signent le titre Trophée, sorti ce vendredi 5 juin.

Une collaboration inédite entre l'artiste pop et le trio de rappeurs du 94 (composé d'IDS, KLN et D2) mais qui a un même objectif : accompagner les Bleus pendant cette compétition, si possible jusqu'à la finale.