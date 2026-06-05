M Pokora et L2B signent "Trophée" pour accompagner les Bleus au Mondial 2026
Publié : 5 juin 2026 à 12h54 par Elodie Quesnel
"Trophée" le titre signé M Pokora et L2B compte bien accompagner les Bleus pour le Mondial de foot qui débutera le 11 juin prochain entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.
Alors que l'Equipe de France de foot s'apprête à décoller direction le continent américain pour le Mondial 2026, M Pokora et le groupe de rap L2B signent le titre Trophée, sorti ce vendredi 5 juin.
Une collaboration inédite entre l'artiste pop et le trio de rappeurs du 94 (composé d'IDS, KLN et D2) mais qui a un même objectif : accompagner les Bleus pendant cette compétition, si possible jusqu'à la finale.
Un calendrier calé sur l'ouverture du Mondial de football
Le timing de cette sortie n'a pas été choisi au hasard par les deux entourages. Le single Trophée arrive sur les plateformes à six jours précisément du coup d'envoi officiel de la Coupe du monde de football 2026, organisée sur le continent américain (États-Unis, Canada et Mexique). Les deux artistes affichent l'ambition d'installer ce morceau parmi les hymnes de la compétition, avec l'objectif d'accompagner le parcours de l'équipe de France et de mobiliser la communauté des supporters des Bleus.
Pour M. Pokora, ancien pensionnaire de centre de formation et grand passionné de football, ce morceau s'inscrit dans sa dynamique de projets festifs et rassembleurs. De leur côté, les membres de L2B, originaires de Champigny-sur-Marne apportent leur style caractérisé par des flows dynamiques.