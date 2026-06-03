À 26 ans, il invente un robot pour aider son frère handicapé à manger seul

À seulement 26 ans, un jeune ingénieur français a mis son talent au service de sa famille en concevant un robot destiné à aider son frère en situation de handicap.

Tout est parti d’une difficulté simple mais essentielle : permettre à son frère de manger sans assistance constante. Face aux limites des solutions existantes, souvent coûteuses ou peu adaptées, le jeune homme a décidé de développer lui-même un dispositif capable de répondre précisément à cette problématique.

Comme l'expliquent Le Progrès, le projet repose sur un bras robotisé articulé, pensé pour reproduire le mouvement de la main jusqu’à la bouche. Grâce à un système de programmation simple et à des capteurs de précision, l’appareil permet de saisir la nourriture, de la transporter et de la présenter de manière sécurisée. L’objectif est de réduire au maximum l’intervention d’un tiers tout en garantissant confort et sécurité lors des repas.

L’un des aspects les plus marquants de cette invention est son caractère accessible. Conçu avec des outils de fabrication modernes, notamment l’impression 3D, le prototype a pu être développé à moindre coût par rapport aux dispositifs médicaux industriels. Cette approche ouvre la voie à une production plus abordable pour d’autres familles confrontées à des situations similaires.

Au-delà de l’innovation technique, ce robot représente surtout un enjeu humain fort : celui de l’autonomie et de la dignité des personnes en situation de handicap. Pouvoir manger seul, sans dépendre entièrement d’un aidant, constitue une avancée importante dans la vie quotidienne et dans le rapport à soi.

Le projet a également suscité l’intérêt de structures éducatives et techniques, qui y voient un exemple concret d’innovation frugale au service de la santé. Des collaborations ont été engagées afin d’améliorer le dispositif et d’envisager, à terme, une diffusion plus large.