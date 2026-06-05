Marguerite annonce son premier album et décroche un rôle au cinéma

La pochette de l’album dévoile une Marguerite au regard baissé, les cheveux mouillés, dans une ambiance plus mélancolique que jamais. Une esthétique qui contraste avec l’énergie lumineuse de son nouveau titre Bellevie , disponible depuis ce vendredi.

Après le succès de ses premiers singles, la chanteuse vient d’officialiser la sortie de son tout premier album. Baptisé Guérir , ce projet très attendu paraîtra le 2 octobre 2026. Une étape importante pour celle qui s’est imposée ces derniers mois grâce à un univers pop personnel et des textes souvent intimes.

Marguerite continue de tracer sa route à grande vitesse. Révélée au grand public lors de la Star Academy 2024, la jeune artiste multiplie les projets et confirme son statut de nouvelle figure montante de la scène française.

Sur ses réseaux sociaux, l’artiste de 25 ans a partagé son émotion à l’approche de cette sortie : « Je suis très émue. Et puis tout est dans les chansons. »

Cette annonce confirme la belle dynamique de la chanteuse, dont le titre Les filles, les meufs ! a rencontré un véritable succès sur les plateformes de streaming et lui a permis de se faire remarquer bien au-delà du public de la Star Academy.

Marguerite rejoint le casting d’un nouveau film

Mais la musique ne sera pas son seul terrain d’expression cette année. Avant même la sortie de Guérir, Marguerite retrouvera les plateaux de tournage.

Selon les informations du Film Français, elle participera prochainement au tournage de Une de perdue, une de perdue, premier long-métrage réalisé par Mathilde Elu.

Cette comédie suivra le parcours de Camille, une jeune femme qui décide de traverser la Bretagne à vélo tandem pour tenter de trouver l’amour avant le mariage de ses amis.

Le rôle principal sera interprété par Laura Felpin, tandis que Marguerite partagera également l’affiche avec Pomme, Carmen Maura, Ana Girardot et Philippe Rebbot.

Le tournage se déroulera en Bretagne, notamment entre Rennes et la presqu’île de Quiberon.

Avant la musique, Marguerite travaillait déjà dans le milieu du cinéma comme assistante de directrice de casting. Elle avait également fait une première apparition remarquée dans le film Le mélange des genres en 2025.

Avec un premier album très attendu et une nouvelle aventure au cinéma, 2026 pourrait bien marquer un tournant majeur dans la carrière de Marguerite.