Apnée du sommeil : vers la fin du masque grâce à une simple pilule ?

L’apnée obstructive du sommeil pourrait bientôt connaître une véritable révolution thérapeutique.

Alors que le traitement de référence repose depuis des décennies sur le port d’un masque à pression positive continue (PPC) durant la nuit, un nouveau médicament suscite un immense espoir chez les spécialistes. Les résultats d’un essai clinique récent montrent qu’une simple pilule pourrait réduire de manière significative les arrêts respiratoires nocturnes.

L’apnée du sommeil touche près d’un milliard de personnes dans le monde. Cette affection se caractérise par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil, provoquant une baisse de l’oxygénation du sang et de nombreux micro-réveils inconscients. À long terme, elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux et de fatigue chronique.

Jusqu’à présent, le traitement le plus efficace consistait à utiliser un masque relié à un appareil qui maintient les voies respiratoires ouvertes grâce à un flux d’air sous pression. Malgré son efficacité, cette solution est souvent jugée contraignante et inconfortable par les patients, ce qui limite parfois son utilisation régulière.

C’est dans ce contexte qu’une entreprise américaine, Apnimed, a développé une combinaison médicamenteuse destinée à traiter l’apnée obstructive du sommeil sans recourir à un appareil nocturne. Lors d’un essai clinique mené sur 646 patients pendant six mois, les chercheurs ont observé une réduction moyenne de 56 % des obstructions respiratoires chez les personnes ayant reçu le traitement. Ils ont également constaté une amélioration de l’oxygénation durant le sommeil.

Ces résultats ont été accueillis avec enthousiasme par la communauté scientifique. Plusieurs experts estiment qu’il s’agit d’une avancée majeure susceptible de transformer la prise en charge de cette maladie. Toutefois, des interrogations subsistent concernant les effets secondaires potentiels, l’efficacité à long terme et l’impact réel sur la somnolence diurne, symptôme fréquent chez les patients atteints.