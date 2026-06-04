Ce groupe phare des années 2000 se reforme 22 ans après

Révélées au début des années 2000, les trois chanteuses ont enchaîné les succès avec des titres comme Why?, All I Want, One Night Stand, B with Me ou encore l'incontournable Scandalous. Ce dernier morceau, extrait de l'album Eye Candy sorti en 2003, leur avait notamment ouvert les portes du marché international et permis de conquérir un large public en Europe.

Cette reformation intervient 21 ans après la séparation du trio, survenue en 2005 à la suite de la fermeture de leur label Telstar Records. Une nouvelle qui a immédiatement enthousiasmé les fans, tant Mis-Teeq reste associé à l'âge d'or du R&B et du UK Garage.

C'est une annonce qui ravira les nostalgiques des années 2000. Plus de deux décennies après avoir marqué la scène R&B britannique, Mis-Teeq officialise son retour. Le groupe composé d'Alesha Dixon, Sabrina Washington et Su-Elise Nash remontera sur scène pour un concert unique prévu le 12 septembre 2026 à l'OVO Arena Wembley de Londres.

Mis-Teeq célèbre les 25 ans de son premier album

Ce retour n'a rien d'un hasard. Le concert permettra au groupe de célébrer les 25 ans de Lickin' on Both Sides, son premier album devenu emblématique de la scène britannique.

Avant cette annonce, les trois artistes avaient déjà créé l'événement en se réunissant sur la scène de la finale de Britain's Got Talent. Pour la première fois depuis leur séparation, elles ont interprété un medley de leurs plus grands succès devant des millions de téléspectateurs.

Une prestation qui a confirmé que la complicité et l'énergie du trio étaient toujours intactes.

« On revient en force ! », ont confié les chanteuses dans l'émission The One Show. Elles promettent un spectacle fidèle à l'identité qui a fait leur succès : un mélange de R&B, de pop et de UK Garage qui a largement influencé toute une génération d'artistes britanniques.

Le public londonien répond déjà présent. La plupart des billets mis en vente ont trouvé preneur en quelques heures et seules quelques places restent encore disponibles.

Face à cet engouement, certains fans espèrent désormais que ce concert anniversaire ne sera qu'un début et qu'une tournée pourrait voir le jour dans les mois à venir. Pour l'instant, Mis-Teeq préfère savourer ces retrouvailles et célébrer un héritage musical qui continue de traverser les générations.