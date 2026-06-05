Ambre rêve d’un duo avec Stromae pour son premier album

Le grand jour est enfin arrivé pour Ambre. Après plusieurs mois d’attente, la gagnante de la Star Academy 2025 dévoile son tout premier single, J’me demande, marquant le véritable coup d’envoi de sa carrière musicale.

La jeune chanteuse de 19 ans, qui a choisi de conserver simplement « Ambre » comme nom de scène, propose un titre personnel dans lequel elle revient sur les doutes et les interrogations qui l’ont accompagnée à sa sortie du château de Dammarie-les-Lys.

« Je partage mes peurs, ma résilience et mon envie d’avancer quoi qu’il arrive », a-t-elle expliqué à propos de cette chanson qui évoque une période charnière de sa jeune carrière.

Les téléspectateurs pourront découvrir ce premier single en live lors de la diffusion du concert de la Star Academy à Toulon à la télévision, une étape importante pour celle qui travaille déjà activement sur son premier album.