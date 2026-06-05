Ambre rêve d’un duo avec Stromae pour son premier album
Publié : 5 juin 2026 à 9h36 par Iris
Alors qu’elle lance officiellement sa carrière avec "J’me demande", Ambre ne cache pas ses ambitions. La gagnante de la Star Academy rêve notamment de collaborer avec Stromae, un artiste qu’elle considère comme un véritable génie de la musique.
Le grand jour est enfin arrivé pour Ambre. Après plusieurs mois d’attente, la gagnante de la Star Academy 2025 dévoile son tout premier single, J’me demande, marquant le véritable coup d’envoi de sa carrière musicale.
La jeune chanteuse de 19 ans, qui a choisi de conserver simplement « Ambre » comme nom de scène, propose un titre personnel dans lequel elle revient sur les doutes et les interrogations qui l’ont accompagnée à sa sortie du château de Dammarie-les-Lys.
« Je partage mes peurs, ma résilience et mon envie d’avancer quoi qu’il arrive », a-t-elle expliqué à propos de cette chanson qui évoque une période charnière de sa jeune carrière.
Les téléspectateurs pourront découvrir ce premier single en live lors de la diffusion du concert de la Star Academy à Toulon à la télévision, une étape importante pour celle qui travaille déjà activement sur son premier album.
Stromae, le rêve de collaboration d’Ambre
Si Ambre prépare actuellement la suite de son aventure musicale, elle sait déjà avec quel artiste elle aimerait partager un studio.
Interrogée par L’Est Républicain sur ses envies pour l’avenir, la chanteuse n’a pas hésité une seconde avant de citer Stromae.
« J’aimerais beaucoup collaborer avec Stromae. C’est un artiste que j’admire énormément, un génie de la musique selon moi. Ce serait incroyable », a-t-elle confié.
Un choix qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on connaît les influences de la jeune artiste. Autodidacte, Ambre explique avoir appris à chanter seule en écoutant des artistes comme Ariana Grande ou Lady Gaga, mais elle semble également fascinée par l’univers créatif du chanteur belge.
Il faut dire que Stromae reste une référence incontournable de la chanson francophone moderne. Avec des albums devenus cultes comme Racine carrée, l’artiste a marqué toute une génération grâce à son mélange unique de pop, d’électro et de textes percutants.
Même s’il s’est fait plus discret depuis l’annulation de sa tournée mondiale en 2023, Stromae continue d’apparaître ponctuellement à travers différentes collaborations. Son titre Ma meilleure ennemie, enregistré avec Pomme pour la série Arcane, a notamment rencontré un immense succès à l’international.
Pour Ambre, décrocher un duo avec l’artiste belge représenterait donc un accomplissement majeur. Reste désormais à savoir si cet appel du pied trouvera un écho auprès de celui que beaucoup considèrent comme l’un des créateurs les plus influents de la scène francophone actuelle.