Taylor Swift signe une chanson originale pour "Toy Story 5"

C’est une première dans la carrière de Taylor Swift. La superstar américaine dévoile ce vendredi 5 juin I Knew It, I Knew You, une chanson écrite spécialement pour Toy Story 5, le prochain volet de la célèbre saga d’animation de Pixar.

Coécrit et produit avec son fidèle collaborateur Jack Antonoff, le morceau marque également un retour assumé aux influences country qui ont façonné les débuts de l’artiste. Une orientation musicale qui semble parfaitement s’accorder avec l’univers du cowboy Woody et de ses compagnons de jeu.

Pendant plusieurs jours, les fans avaient déjà commencé à soupçonner une collaboration entre Taylor Swift et Pixar. Sur son site officiel, un mystérieux compte à rebours est brièvement apparu sur un fond de ciel bleu parsemé de nuages, une esthétique immédiatement associée à l’univers visuel de Toy Story.

Dans le même temps, plusieurs panneaux publicitaires ornés des initiales « TS » sont apparus dans différentes villes du monde, alimentant les spéculations sur les réseaux sociaux.

I Knew It, I Knew You accompagne le retour de Toy Story

La confirmation est finalement arrivée directement de Taylor Swift. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse a officialisé la sortie de I Knew It, I Knew You en expliquant son attachement personnel à la franchise.

« J’ai toujours rêvé d’écrire pour ces personnages », a-t-elle confié, rappelant avoir découvert le premier Toy Story à l’âge de cinq ans.

L’artiste précise également que les paroles ont été imaginées avec une profonde affection pour les héros qui ont accompagné plusieurs générations de spectateurs depuis plus de trente ans.

« Nous avons écrit ces paroles avec une immense affection pour ces personnages qui nous ont fait rire et nous ont appris des leçons de vie », explique-t-elle.

Attendu dans les salles le 17 juin 2026, Toy Story 5 marquera le retour de Woody, Buzz l’Éclair et de toute la bande, plus de trois décennies après la sortie du premier film en 1995.

Avec cette participation inattendue, Taylor Swift ajoute une nouvelle ligne prestigieuse à son impressionnante carrière. Et pour les fans de la chanteuse comme pour ceux de Pixar, I Knew It, I Knew You s’annonce déjà comme l’un des événements musicaux et cinématographiques de cet été.