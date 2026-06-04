Des centaines de milliers de moustiques tigres relâchés dans la nature

Toulouse mise sur les moustiques stériles pour freiner l’invasion du moustique tigre.

Face à la progression constante du moustique tigre en France, la ville de Toulouse expérimente une méthode aussi surprenante qu’innovante : relâcher des centaines de milliers de moustiques tigres dans l’environnement. L’objectif n’est pourtant pas d’augmenter leur population, mais bien de la réduire durablement grâce à la technique dite de « l’insecte stérile ».

Le principe repose sur l’élevage massif de moustiques mâles, ensuite stérilisés par irradiation à faible dose. Une fois relâchés dans la nature, ces mâles s’accouplent avec les femelles sauvages. Comme celles-ci ne s’accouplent généralement qu’une seule fois au cours de leur vie, elles pondent ensuite des œufs non viables, empêchant ainsi la naissance de nouvelles générations.

L’expérimentation toulousaine a débuté fin mai 2026. Elle prévoit des lâchers réguliers sur plusieurs mois afin d’évaluer l’efficacité de cette stratégie en milieu urbain. Les moustiques utilisés sont produits par l’entreprise Terratis, basée à Montpellier, tandis que le suivi scientifique est assuré par des spécialistes de la lutte anti-vectorielle.

Cette approche n’est pas totalement nouvelle. Des essais ont déjà été menés à La Réunion, où le moustique tigre est un important vecteur de dengue et de chikungunya. D’autres expérimentations ont également eu lieu à Brive-la-Gaillarde et dans plusieurs villes françaises, avec des résultats encourageants. Certaines zones testées ont enregistré une baisse significative de la reproduction de l’espèce, laissant espérer une réduction de population pouvant atteindre plusieurs dizaines de pour cent.

L’un des principaux avantages de cette méthode réside dans son caractère ciblé. Contrairement aux insecticides chimiques, qui peuvent affecter de nombreux insectes utiles comme les abeilles ou les papillons, les lâchers de mâles stériles n’agissent que sur l’espèce visée. Ils constituent ainsi une alternative plus respectueuse de l’environnement.