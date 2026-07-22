Billie Eilish décroche son tout premier grand rôle au cinéma

À seulement 24 ans, Billie Eilish continue d'élargir son horizon artistique. Récompensée par plusieurs Grammy Awards, deux Oscars et auteure de certains des plus grands succès de sa génération, la chanteuse américaine va désormais faire ses premiers pas comme actrice au cinéma.

Selon les informations du magazine Variety, l'interprète de Birds of a Feather et Chihiro tiendra le rôle principal de l'adaptation de La Cloche de détresse (The Bell Jar), l'unique roman de la poétesse américaine Sylvia Plath.

Publié en 1963 sous le pseudonyme de Victoria Lucas, ce récit largement inspiré de la vie de son autrice suit Esther Greenwood, une brillante étudiante de 19 ans dont les ambitions se heurtent progressivement à une profonde dépression. Devenu un classique de la littérature américaine, le livre a été traduit dans plus de quarante langues.

Carey Mulligan complète un casting prestigieux

Pour ce premier rôle au cinéma, Billie Eilish donnera la réplique à Carey Mulligan. L'actrice britannique, nommée à trois reprises aux Oscars pour Une éducation, Promising Young Woman et Maestro, devrait incarner la mère d'Esther Greenwood.

Le film sera réalisé par Sarah Polley, récompensée pour Women Talking.

Le casting devrait également compter Connor Storrie, révélé par la série Heated Rivalry, même si son rôle n'a pas encore été précisé.

Aucune date de tournage ni de sortie n'a encore été annoncée. Ce projet marque toutefois une nouvelle étape dans la carrière de Billie Eilish, qui célébrera en 2027 les dix ans de son premier EP, Don't Smile at Me. Après avoir conquis les charts, les salles de concert et remporté deux Oscars pour ses chansons de films, la chanteuse s'apprête désormais à tenter sa chance devant la caméra.