Robbie Williams répond aux rumeurs après une séquence virale

Une étrange séquence diffusée en direct pendant la finale de la Coupe du monde a alimenté les spéculations autour de Robbie Williams. Le chanteur britannique a rapidement pris la parole pour rétablir la vérité, avec son humour habituel.

Invité de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde, Robbie Williams s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une polémique. Avant la finale opposant l'Espagne à l'Argentine, le chanteur a interprété Desire, l'hymne officiel de la FIFA, aux côtés de Nicole Scherzinger et Laura Pausini. Mais c'est une autre séquence qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Lors d'une interview accordée à la chaîne allemande Magenta TV, un petit objet blanc est tombé du nez de Robbie Williams sur son micro, avant qu'il ne le retire discrètement. En quelques minutes, les images sont devenues virales et certains internautes ont immédiatement évoqué une possible consommation de drogue.

Robbie Williams répond avec une touche d'humour Face à l'ampleur des spéculations, Robbie Williams a choisi de répondre directement sur Instagram. Dans une courte vidéo, il s'est d'abord excusé avec ironie pour cet incident, avant de rassurer ses fans. Le chanteur a expliqué que l'objet en question n'avait rien d'illégal. Il s'agissait simplement de pastilles à la menthe, dont il a montré plusieurs exemplaires sur sa langue en plaisantant : « Les gens s'inquiètent pour moi… ce n'est pas grave, il m'en reste d'autres. »