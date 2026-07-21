On connaît les titres les plus diffusés à la radio en 2026

Un nouveau classement est tombé, on sait quelles sont les chansons les plus diffusées par les radios françaises depuis le début de l’année 2026. Sans grande surprise, le classement est monopolisé par la pop. Fort de son expérience et de sa facilité à créer des hits internationaux, c’est Bruno Mars qui domine ce classement avec I Just Might. Il est suivi de Disiz et Théodora avec Mélodrama, véritable hymne français de cette année 2026, poussé par l’alchimie des deux artistes. Le podium est complété par Shakira qui a fait le bon choix en acceptant de participer à la bande originale du film Zootopie 2 avec son titre Zoo.

Véritable reine de la pop ces dernières années, Taylor Swift est la seule artiste à avoir deux titres dans ce classement avec The Fate of Ophelia (4e) et Opalite (10e), deux extraits de son dernier album The Life of a Showgirl. Pour autant, le succès semble plus simple à plusieurs comme en témoignent les collaborations de David Guetta, Teddy Swims et Tones and I sur Gone Gone Gone (5e), mais aussi Tame Impala et JENNIE sur Dracula (6e), sans oublier le girls band KATSEYE avec Gabriela (8e). La sauce pop-rock complète ce classement avec Miley Cyrus sur Dream As One (7e) et Djo avec End of Beginning (9e).