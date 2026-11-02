À 3 ans, il devient une star du football et reçoit le soutien de Jay-Z !

À 3 ans, certains enfants apprennent encore à coordonner leurs mouvements. Nevada Pierre, lui, fait déjà sensation sur un terrain de football. Ce jeune Américain a attiré l’attention des internautes après la diffusion de vidéos le montrant dribbler ses adversaires et marquer des buts avec une facilité surprenante pour son âge.

Mais c’est un incident survenu lors d’un match en Floride qui a propulsé le petit garçon sous les projecteurs. Selon ses parents, Nevada aurait été écarté d’une rencontre parce qu’il était trop fort face aux autres enfants. Une version contestée par les organisateurs de la ligue, qui évoquent également des problèmes de comportement sur le terrain et un désaccord avec la famille.

Un soutien qui dépasse les réseaux sociaux

Rapidement, l’histoire a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont pris la défense de l’enfant, estimant qu’il ne devrait pas être pénalisé pour ses capacités sportives. Certains ont également interrogé les raisons de son exclusion et dénoncé un traitement qu’ils jugent injuste.

Au-delà des commentaires en ligne, Nevada Pierre a reçu des marques de soutien de personnalités américaines. L’ancien international de football Eddie Johnson lui a notamment proposé de rejoindre son programme d’entraînement. Une proposition qui pourrait permettre au jeune joueur de continuer à développer ses capacités dans un cadre adapté.

Le rappeur Jay-Z, par l’intermédiaire de son agence sportive Roc Nation Sports, a également apporté son soutien au petit prodige, en envisageant notamment de l’envoyer en Espagne en décembre pour favoriser son développement footballistique.

Une polémique qui reste disputée

De son côté, la ligue i9 Sports affirme examiner les circonstances de l’incident. La police de Winter Park, appelée lors du différend, a estimé qu’il s’agissait d’un conflit civil et non d’une affaire pénale. Aucune arrestation n’a été effectuée.

L’affaire pose ainsi une question simple : comment accompagner un enfant particulièrement doué sans oublier qu’il n’a que 3 ans ? Si les vidéos de Nevada impressionnent par sa maîtrise du ballon, l’enjeu est désormais de lui permettre de progresser et de s’épanouir, loin de la pression que peut provoquer une soudaine célébrité.

À cet âge, le plus important reste peut-être de pouvoir continuer à jouer, apprendre et prendre du plaisir sur le terrain.