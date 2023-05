À Angers, le club de Quidditch s’envoie en l’air

Beaucoup d’entre nous ont rêvé d’en faire en lisant ou en regardant les films d’Harry Potter, certains ont fait de ce fantasme une réalité : jouer au Quidditch, le célèbre sport des sorciers. Un club est même né à Angers il y a maintenant huit ans. Les règles ne sont évidemment pas les mêmes que dans la fiction. Par exemple, les balais sont souvent remplacés par des tuyaux en PVC, les fameux cognards par des balles au prisonnier, mais l’idée est toujours la même : remporter la partie en attrapant le vif d’or et en mettant des buts dans les anneaux de l’équipe adverse.

Un sport qui se veut "très inclusif"

La pratique se joue par équipe de 6 ou de 7, et les parties durent environ entre 30 à 40 minutes. Présidente d’Angers Quidditch Club, Coraline Butruille révèle les qualités qu’il faut avoir pour être un bon joueur de Quidditch, et, n’en déplaisent aux fans du sorcier, inutile d’être un incollable de la saga pour être un disciple de la pratique : « aimer Harry Potter ne sert pas du tout. Par ailleurs en termes de corpulence et de capacité, c’est un sport très riche et très varié, tout le monde peut trouver sa place. Et quand on a l’expérience du sport collectif, cela aide car on retrouve certains automatismes. Il y a par exemple des joueurs très physiques et cardio, d’autres plus techniques. Il n’y a pas vraiment de profil type. »

Comme tous sports qui se respectent, le Quidditch prône plusieurs valeurs : « c’est très inclusif dans le sens où on reconnait les personnes qui ne s’identifient pas à un genre particulier, comme les personnes non-binaires. On souhaite aussi mettre en valeur la place des femmes, elles peuvent avoir des rôles de meneuses de jeu, par exemple. On met beaucoup l’accent là-dessus. Il y a aussi l’accueil des personnes transgenres, la dimension LGBT+ est très importante dans ce sport », analyse Coraline Butruille. Le fairplay et le respect de l’adversaire sont aussi primordiaux sur les terrains de Quidditch : « on va rarement entendre des supporters qui huent l’équipe adverse, ce n’est pas la mentalité qui est défendue par le sport. »

Le club angevin, que vous pourrez croiser à l’occasion de l’événement « Tout Angers Bouge » le 4 juin prochain, a enfin participé cette année à la Coupe d’Europe des clubs, au sein de la Division 2. Dans cette compétition regroupant plus de vingt équipes, c’était la seule, avec l'équipe lilloise, à défendre les couleurs tricolores. Finissant à la 15e place, « on a été très contents de notre performance pour une première expérience comme cela », conclut la présidente.