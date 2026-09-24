Mariah Carey déchue de son record après des années par une chanteuse country

Même l’inusable All I Want for Christmas Is You finit par trouver plus fort que lui. Mariah Carey vient de perdre l’un de ses records aux États-Unis, dépassée par une artiste country de 27 ans, Ella Langley.

En cause : le succès impressionnant de Choosin’ Texas, une ballade sortie en octobre dernier. Le morceau vient d’atteindre 23 semaines à la première place d’un classement américain établi par Billboard, qui prend notamment en compte les écoutes en streaming, les passages radio et les ventes.

Une longévité qui permet à Ella Langley de dépasser le précédent record détenu par Mariah Carey grâce à son incontournable chanson de Noël All I Want for Christmas Is You.

Un véritable changement de dimension pour la chanteuse originaire de l’Alabama, encore relativement peu connue du grand public international avant l’explosion de Choosin’ Texas.

Choosin’ Texas offre un record historique pour Ella Langley

La principale intéressée ne cache d’ailleurs pas son émotion. « Ça change ma vie, celle de ceux qui ont écrit le morceau et celle de ma famille », a-t-elle réagi sur Instagram, avant d’annoncer qu’elle comptait célébrer cette performance.

Avec Choosin’ Texas, Ella Langley reste pourtant profondément ancrée dans l’univers qui l’a fait connaître. La chanson raconte une rupture sentimentale dans un décor résolument texan, entre bar, chapeaux de cow-boy, pick-ups et santiags.

Le morceau est surtout devenu un phénomène suffisamment puissant pour faire tomber un record associé à l’un des plus gros tubes de l’histoire de la pop.

Sorti en 1994, All I Want for Christmas Is You est devenu au fil des décennies indissociable des fêtes de fin d’année et retrouve chaque hiver les sommets des classements et des plateformes de streaming.

Cette fois, pourtant, Mariah Carey doit céder sa place dans les livres de records à Ella Langley. À seulement 27 ans, la chanteuse country transforme ainsi Choosin’ Texas en morceau historique de sa carrière.