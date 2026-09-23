Céréales complètes : trois portions par jour pour protéger son cœur

Et si le simple fait de remplacer certaines céréales raffinées par leurs versions complètes pouvait contribuer à préserver la santé cardiovasculaire ? C’est ce que suggèrent de nouveaux travaux portant sur environ 6 500 personnes.

Les chercheurs se sont intéressés à la consommation de céréales complètes, parmi lesquelles le blé complet, l’avoine, le riz complet, le boulgour, le quinoa ou encore le sarrasin. Leur particularité : contrairement aux céréales raffinées, elles conservent davantage de parties du grain, notamment le son et le germe. Elles sont donc naturellement plus riches en fibres, vitamines et minéraux.

Les résultats mettent en évidence plusieurs effets favorables. Les personnes qui en consomment davantage présentent notamment une légère diminution du poids et du tour de taille, mais aussi une meilleure glycémie, un cholestérol plus bas et une pression artérielle réduite.

Pris séparément, ces changements peuvent sembler modestes. Mais leur accumulation pourrait être intéressante pour la santé cardiovasculaire, puisque le surpoids, l’hyperglycémie, l’excès de cholestérol et l’hypertension constituent chacun des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

Selon les résultats rapportés, les bénéfices deviennent particulièrement visibles à partir d’environ trois portions de céréales complètes par jour, avec des effets encore plus marqués entre quatre et six portions quotidiennes. Cela peut correspondre, par exemple, à un bol de flocons d’avoine au petit-déjeuner, deux tranches de pain complet et une portion de riz ou de pâtes complètes au cours de la journée.

Mais attention à ne pas aller trop loin dans l’interprétation. L’étude ne démontre pas que les céréales complètes empêchent directement les infarctus ou les AVC. Elle montre surtout une association avec une amélioration de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire.

Les céréales complètes s’intègrent donc dans une alimentation globale équilibrée, aux côtés des fruits, légumes, légumineuses et poissons. À elles seules, elles ne constituent évidemment pas une protection absolue contre les maladies cardiovasculaires.