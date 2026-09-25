Ecoutez " Patient Zero " : changement de ton pour Taylor Swift ?

La chanteuse accompagne la sortie de Patient Zero d’une nouvelle esthétique beaucoup plus sombre que celle développée jusqu’ici autour de son album The Life of a Showgirl. Sur les premiers visuels de cette nouvelle séquence, Taylor Swift apparaît dans une élégante tenue noire, au cœur d’un décor gris et minimaliste .

Après son mariage avec Travis Kelce et leur lune de miel, Taylor Swift remet sa carrière musicale au premier plan . Et visuellement, le changement est radical.

Un contraste évident avec l’imagerie flamboyante de The Life of a Showgirl, où la chanteuse se mettait en scène sous les projecteurs, notamment devant un rideau bordeaux et dans une mini-robe scintillante à franges.

Ce nouveau virage accompagne la sortie de The Life of a Showgirl: The Encore, édition enrichie de son album de 2025. Elle comprend quatre chansons supplémentaires : Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding et Babylon.

Patient Zero ouvre-t-il une face plus sombre de l’album ?

Cette évolution visuelle n’a évidemment pas échappé aux Swifties. Certains y voient déjà une manière d’explorer le revers de la célébrité, comme si Taylor Swift passait de la lumière de la scène à ce qui se cache derrière le rideau.

Ces quatre morceaux sont nés après le succès spectaculaire de l’album. Taylor Swift raconte être partie en Suède retrouver Max Martin et Shellback pour célébrer son démarrage. La présence d’un studio a finalement poussé le trio à reprendre immédiatement l’écriture. : « Nous avons fait ce que nous faisons toujours dès que nous ressentons quoi que ce soit : nous avons écrit d’autres chansons », explique la chanteuse.

Après la parenthèse très médiatisée de son mariage, Taylor Swift ouvre donc une nouvelle séquence avec Patient Zero.