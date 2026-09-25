Renan Luce ressuscite " La Lettre " 20 ans après son succès
Publié : 25 septembre 2026 à 9h33 par Iris
20 ans après le phénomène La Lettre, Renan Luce retrouve l’univers qui l’a révélé au grand public. Le chanteur célèbre son premier album Repenti avec une réédition remastérisée, imagine une suite à son tube et repart sur les routes pour une tournée anniversaire.
En 2006, le grand public découvrait Renan Luce grâce à La Lettre. 20 ans plus tard, le chanteur de 46 ans décide de rouvrir ce chapitre fondateur de sa carrière.
Son premier album revient ainsi sous le titre Repenti – il y a 20 ans peut-être. Cette nouvelle édition rassemble les 13 chansons originales dans des versions remastérisées, parmi lesquelles Les voisines et évidemment La Lettre.
Sorti en 2006, Repenti s’était écoulé à un million d’exemplaires selon Universal et avait valu deux Victoires de la musique à Renan Luce. Une période que l’artiste décrit aujourd’hui comme « l’assouvissement d’un rêve », même si ce succès soudain l’avait également entraîné dans un « tourbillon » parfois « tumultueux ».
Mais Renan Luce ne souhaite pas uniquement regarder dans le rétroviseur. Il a également imaginé La Suite, une nouvelle chanson qui reprend l’histoire exactement là où La Lettre l’avait laissée.
La Lettre a désormais droit à sa suite
Dans la chanson originale, les deux personnages finissaient par se retrouver au bord d’une falaise. Vingt ans plus tard, Renan Luce décide donc de raconter ce qui leur est arrivé ensuite. Pour ce nouveau chapitre, il partage le morceau avec Samson, jeune chanteur pop originaire de Toulouse.
Ces retrouvailles avec son passé vont également se poursuivre sur scène. Renan Luce lance une tournée anniversaire d’une vingtaine de concerts, qui doit s’achever le 17 décembre à La Cigale, à Paris.
L’artiste y retrouvera sa « petite bande de musiciens », avec guitare, basse, batterie et clavier. Arrangements et lumières doivent permettre à chaque morceau de retrouver son propre univers.
« Il y a un mélange entre cette chance de pouvoir se frotter à ce sentiment nostalgique que j’aime bien, regarder dans le rétroviseur, et parallèlement cette joie d’enfiler à nouveau les costumes des personnages de ces chansons », explique Renan Luce.
Depuis Repenti, le chanteur a publié trois autres albums et multiplié les projets artistiques, jusqu’à faire paraître son autobiographie Une famille inquiète en 2022. Mais pour cet anniversaire, c’est bien vers le disque qui a changé sa vie qu’il choisit de revenir.