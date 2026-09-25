Renan Luce ressuscite " La Lettre " 20 ans après son succès

En 2006, le grand public découvrait Renan Luce grâce à La Lettre. 20 ans plus tard, le chanteur de 46 ans décide de rouvrir ce chapitre fondateur de sa carrière.

Son premier album revient ainsi sous le titre Repenti – il y a 20 ans peut-être. Cette nouvelle édition rassemble les 13 chansons originales dans des versions remastérisées, parmi lesquelles Les voisines et évidemment La Lettre.

Sorti en 2006, Repenti s’était écoulé à un million d’exemplaires selon Universal et avait valu deux Victoires de la musique à Renan Luce. Une période que l’artiste décrit aujourd’hui comme « l’assouvissement d’un rêve », même si ce succès soudain l’avait également entraîné dans un « tourbillon » parfois « tumultueux ».

Mais Renan Luce ne souhaite pas uniquement regarder dans le rétroviseur. Il a également imaginé La Suite, une nouvelle chanson qui reprend l’histoire exactement là où La Lettre l’avait laissée.

La Lettre a désormais droit à sa suite

Dans la chanson originale, les deux personnages finissaient par se retrouver au bord d’une falaise. Vingt ans plus tard, Renan Luce décide donc de raconter ce qui leur est arrivé ensuite. Pour ce nouveau chapitre, il partage le morceau avec Samson, jeune chanteur pop originaire de Toulouse.