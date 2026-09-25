Le Japon franchit la barre des 100 000 centenaires : quels sont les secrets de cette longévité ?

Le Japon vient de franchir un seuil symbolique : le pays compte désormais 107 677 centenaires, soit près de 8 000 de plus qu’en 2025. Le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus augmente ainsi pour la 56e année consécutive. Autre particularité : cette population est très largement féminine. Les femmes représentent 87,6 % des centenaires japonais, avec plus de 94 000 personnes concernées, contre environ 13 400 hommes.

Mais comment expliquer cette longévité exceptionnelle ? Il n’existe évidemment pas de recette unique. Plusieurs facteurs sont régulièrement avancés par les chercheurs. Le premier concerne l’alimentation traditionnelle japonaise. Elle fait notamment une place importante au poisson, aux algues, au soja et aux aliments fermentés. Elle comporte historiquement moins de viande et de produits laitiers que les régimes occidentaux et privilégie souvent des portions relativement modérées.

Autre élément : l’activité physique quotidienne. Chez les personnes âgées, elle passe notamment par la marche et par le maintien d’activités courantes plutôt que par la pratique intensive d’un sport. À Okinawa, région longtemps célèbre pour son nombre élevé de centenaires, les relations sociales et la vie communautaire sont également souvent mises en avant. Le fait de conserver des liens avec son entourage et de rester actif dans la société pourrait contribuer au maintien de l'autonomie.

Le système de santé japonais constitue enfin un facteur important. Le pays dispose d'une couverture médicale universelle, accompagnée notamment de dispositifs de prévention et de dépistage. Mais cette longévité a aussi son revers. Vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement vivre plus longtemps en bonne santé. Une étude récente citée dans l’article observe notamment une baisse de la qualité de vie liée à la santé chez les personnes âgées entre 2017 et 2024.

Le « secret » japonais tient donc moins à un aliment ou à une habitude particulière qu’à la combinaison, sur plusieurs décennies, de facteurs alimentaires, sociaux, physiques et médicaux.