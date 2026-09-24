Taylor Swift resort The Life of a Showgirl enrichit de quatre inédits

Taylor Swift réserve décidément plusieurs surprises à ses fans cette semaine. Après avoir annoncé Patient Zero, son nouveau single attendu demain, la superstar américaine révèle que le morceau fera en réalité partie d’une nouvelle version de son dernier album.

Baptisée The Life of a Showgirl: The Encore, cette réédition sera disponible elle aussi le 25 septembre 2026, près d’un an après la sortie de l’album original.

Et Patient Zero ne sera pas le seul inédit au programme. Taylor Swift ajoute quatre chansons aux douze titres de la première édition : Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding et Babylon, qui occuperont les pistes 13 à 16.

Un joli retournement de situation puisque la chanteuse avait jusqu’ici expliqué être satisfaite de la version originale de The Life of a Showgirl et de ses douze morceaux.

Quatre chansons nées en Suède avec Max Martin et Shellback

Taylor Swift révèle aujourd’hui l’origine de ces nouveaux titres. Après l’impressionnant démarrage commercial de The Life of a Showgirl, elle est partie en Suède retrouver Max Martin et Shellback, ses deux collaborateurs sur l’album, afin de célébrer ce succès.

Mais la présence d’un studio à proximité a rapidement changé le programme.

« On voulait simplement prendre un moment pour réfléchir et savourer pleinement ce moment, mais il y avait un studio là-bas », raconte Taylor Swift. L’inspiration faisant le reste, le trio s’est remis à écrire et quatre nouvelles chansons sont nées de ces sessions.

La chanteuse prolonge ainsi l’histoire de son douzième album, paru en octobre 2025 et qui avait notamment signé un démarrage record sur les plateformes de streaming.

La semaine s’annonce donc particulièrement chargée pour Taylor Swift : The Life of a Showgirl: The Encore et Patient Zero sortiront vendredi 25 septembre, avant une nouvelle apparition très attendue aux Video Music Awards le 27 septembre, où la chanteuse doit recevoir une récompense pour son travail de réalisatrice.