À Avignon, elle retrouve son perroquet grâce à … Claude François !

La propriétaire d’un perroquet a retrouvé son animal grâce à la mobilisation du voisinage et… Claude François !

C’est une histoire aussi attendrissante qu’insolite qui a récemment fait sourire les habitants d’Avignon et les internautes. Relayée par La Provence, elle raconte comment Cynthia, une Avignonnaise, a réussi à retrouver son perroquet disparu grâce à une mobilisation collective inattendue… et à une chanson emblématique de Claude François.

Le 9 décembre dernier, Cynthia vit un moment de grande inquiétude. Son perroquet, un cacatoès au plumage rose et gris prénommé Gisèle, s’est échappé du domicile familial. Pourtant, l’oiseau était habitué à prendre l’air sur la terrasse de la maison, un espace soigneusement sécurisé par un filet. Contre toute attente, le volatile a réussi à percer une ouverture dans cette protection pour s’envoler, laissant sa propriétaire désemparée.

Très attachée à son animal, Cynthia tente de comprendre ce qui a pu pousser Gisèle à prendre la fuite. Selon elle, une hypothèse s’impose : le perroquet serait parti à la recherche de sa « compère » de cage, une autre femelle récemment décédée et enterrée quelques jours plus tôt au Rocher des Doms.

Face à la situation, la propriétaire ne perd pas de temps. Elle alerte rapidement son voisinage, publie des messages sur les réseaux sociaux et contacte même les ouvriers travaillant sur le chantier du Rocher des Doms. La solidarité s’organise, chacun gardant l’œil ouvert dans l’espoir d’apercevoir le cacatoès disparu.

Ce n’est finalement que le lendemain que l’enquête prend un tournant positif. Deux jardiniers préviennent Cynthia : un perroquet correspondant à la description de Gisèle a été aperçu perché sur les hauteurs du palais des Papes, un lieu emblématique mais difficile d’accès. Reste alors un défi de taille : comment faire redescendre l’oiseau sans l’effrayer davantage ?

Cynthia a alors une idée aussi simple qu’ingénieuse. Connaissant parfaitement les habitudes de son perroquet, elle décide d’utiliser une arme infaillible : sa chanson préférée. Elle lance « Alexandrie, Alexandra » de Claude François, un titre que Gisèle reconnaît instantanément. Attiré par la musique familière, le perroquet finit par se rapprocher, facilitant ainsi sa récupération.

La manœuvre demande toutefois patience et sang-froid, mais l’histoire se conclut heureusement. Gisèle est récupérée saine et sauve, sous le soulagement de sa maîtresse et des personnes mobilisées pour la retrouver. Et pour éviter qu’une nouvelle fugue ne se produise, Cynthia envisage d’adopter un nouvel oiseau qui tiendra compagnie à Gisèle.