A Blois, un nouveau rendez-vous pour l’emploi

Que ce soit un emploi, une alternance, une formation ou encore une reconversion, vous pourrez trouver tout cela dans un salon de l’emploi. C’est le cas, le jeudi 16 mai prochain à Blois (Loir-et-Cher). Ces dernières années, le format reste en vogue chez les chercheurs d’emplois, malgré le développement des réseaux sociaux comme moyen pour trouver du travail. Ce qui intéresse dans ces salons, c’est la dimension humaine.

Lors de ces événements, les candidats ont la possibilité de persuader les employeurs au-delà de leur CV, de montrer leur motivation. Une réalité qui profite aux demandeurs d’emploi comme l’explique Thibaud Cottin, responsable événementiel chez L4M, « On peut avoir des candidats qui n’ont pas une carrière professionnelle linéaire et qui rencontrent des barrières assez fortes lors des candidatures sur Internet. La rencontre en face-à-face peut permettre de marquer des points et de passer la barrière du CV. »

Une première édition pleine d’attentes

Cet attrait pour les salons de l’emploi, il est également exprimé par les entreprises qui, de leur côté, sont toujours au rendez-vous de ces événements. Quelles soient grosses, petites ou moyennes, toutes cherchent de nouveaux candidats pour remplir les postes à pourvoir.

Une trentaine d’entre elles seront d’ailleurs à la salle du jeu de paume de Blois, le 16 mai prochain. C’est à l’occasion de la première édition blésoise des 24 heures de l’emploi, que ces dernières viendront rencontrer les habitants de la région en recherche d’activité. Transports, industrie, distribution, au sein de ce salon généraliste, il y en a pour tous les goûts. L’entrée, elle, est gratuite, même si l’inscription est fortement recommandée au vu du succès attendu.

C’est la volonté de l’entreprise d’événementiel L4M, de conquérir le Centre Val de Loire. Après 1100 personnes à Tours en 2023, c’est à Blois que les organisateurs espèrent attirer les demandeurs d’emploi. Cette dynamique devrait continuer l’année prochaine, avec de probables éditions à Orléans et à Bourges. Une volonté profitable aux entreprises et aux habitants de la région, à qui l’on offre une nouvelle occasion de développer leurs opportunités