« Acuna », avec un « A » et un « C », c’est pour rappeler les prénoms des cofondateurs de l’association Anthony et Cédric. Ces deux amis ont décidé de donner un peu de leur temps, en créant cette association qui vise à soutenir les projets des structures accueillant des enfants, mais aussi soutenir les familles d’enfants malades. « On est vraiment dans l’entraide et le soutien, on aime beaucoup la solidarité à apporter chez les enfants. Nous avons été enfants, et on sait que vivre des rêves c’est très important », souligne Cédric.

La magie de Noël Solidaire

Tout juste créée, l’association berrichonne a déjà un calendrier bien rempli au mois de décembre, avec plusieurs actions programmées du 17 au 22 décembre. Accompagnés de leur mascotte, Anthony et Cédric seront présents au marché de Noël de Saint-Amand-Montrond et Bourges, au Cultural Leclerc de Saint-Doulchard ou au magasin Sajou de Saint-Amand-Montrond.

Ils vendront des tickets à gratter afin de récolter des dons pour le centre pédiatrique de Bourges. « On a validé un projet avec eux qui est de refaire la fresque murale, via un graffeur, dans la salle d’accueil », précise Anthony. Un autre projet est également sur les rails ; celui de récolter des dons au profit de l’orphelinat des cheminots SNCF.

Dans sa démarche, l’association Acuna Matata est soutenue par son club parrain, le Tango Bourges Basket !