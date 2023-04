A Champigny-sur-Yonne, un litre d’eau sur deux perdu à cause des fuites

L’eau devrait manquer cet été à cause de la sécheresse. Pourtant en France, 20% de l’eau potable se perd dans les fuites de canalisations. A Champigny-sur-Yonne, c’est encore pire. « Ça ne me réjouit pas de le dire mais on est à 50% de déperdition », explique le maire, René Fouet. La commune fait partie des 170 collectivités retenues par le gouvernement via son plan Eau pour bénéficier d’une aide supplémentaire pour rénover leur réseau. L’enveloppe est de 180 millions d’euros.

Un million d’euros du kilomètre

« C’est une bouffée d’oxygène pour commencer les travaux, mais ce sera une goutte d’eau dans l’océan », tempère René Fouet. Car refaire un kilomètre de canalisation coûte environ un million d’euros et sa commune ne peut pas permettre des folies avec un budget de 3,1 millions d’euros. « Si on voulait refaire tout le réseau, ça représenterait 40 kilomètres de canalisations, ce sont des travaux qui vont s’étaler sur plusieurs mandats », résume-t-il.

Il y a urgence à réparer ces points noirs ciblés par le gouvernement et plus largement à renouveler le réseau de distribution. En 2020, c’est l’équivalent de la consommation annuelle de 18 millions d’habitants qui a été perdu selon l’Office de la biodiversité.