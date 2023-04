Les visites sandwichs reviennent ce printemps à Cosne-sur-Loire (Nièvre). Lancé l’an dernier, le concept cherche à séduire les locaux. « Dans nos visites classiques on en a peu et on s’est dit que ce serait bien d’avoir une offre pour les attirer », explique Lucie Saum Decuns, en charge des animations pour l’office de tourisme Cœur de Loire.

L’idée est simple. Deux mardis par mois, elle donne rendez-vous à 12h30 devant la mairie. Elle emmène ensuite son groupe durant une trentaine de minutes à la découverte d’un bâtiment, d’un personnage ayant marqué la ville. Le thème change à chaque fois. Cela peut aussi être des lieux fermés au public. L’an dernier une femme a ouvert les portes de son incroyable jardin en centre-ville. « Je fais des focus sur des choses méconnues, j’axe sur des détails », affirme Lucie Saum Decuns. « On a le temps de pousser l’histoire contrairement aux visites classiques où on reste général parce que les gens veulent tout voir en un temps réduit », ajoute-t-elle.

Pour profiter de ces visites sandwichs, l’inscription est fortement recommandée auprès de l’office de tourisme (0386281185). La visite coûte 3 euros, 1 euro si vous achetez un sandwich dans une boulangerie de la ville.