Et si votre prochain séjour à Hawaï se passait au milieu des cochons ? C'est l'expérience proposée par Selah’s Pig Sanctuary, un refuge situé à Keaau, sur la Grande Île de l'archipel américain. L'établissement recherche actuellement des volontaires prêts à donner un peu de leur temps pour prendre soin de ses pensionnaires, en échange d'un hébergement gratuit.

Le principe est simple : les bénévoles doivent consacrer 20 heures par semaine au fonctionnement du sanctuaire. Au programme : nourrir les animaux, renouveler leur eau, nettoyer les enclos, surveiller leur état de santé ou encore participer à leur socialisation. D'autres tâches plus manuelles peuvent également être demandées, comme le jardinage, l'entretien des clôtures ou le compostage.

En contrepartie, le refuge met à disposition des volontaires un logement, avec une chambre individuelle ou partagée selon les disponibilités. L'électricité et le Wi-Fi sont également compris. Une formule qui permet de réduire considérablement le coût d'un séjour sur cette île réputée pour son niveau de vie élevé.

Attention toutefois : il ne s'agit pas de vacances entièrement gratuites. Les participants doivent financer eux-mêmes leur billet d'avion, leurs repas et leurs dépenses personnelles. Le travail effectué n'est pas rémunéré non plus.

Le sanctuaire privilégie les personnes disponibles pour des séjours de trois à six mois. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel du monde animalier, même si une expérience auprès des animaux constitue un avantage. Le refuge recherche avant tout des personnes motivées, autonomes et prêtes à travailler en extérieur.

Les candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation, accompagnés de leurs disponibilités. La date limite de candidature annoncée est fixée au 1er janvier 2027.

Une expérience originale pour découvrir Hawaï autrement, tout en contribuant au quotidien d'animaux qui ont besoin d'attention.