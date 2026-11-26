Les fans de comédies romantiques connaissent forcément cette adresse. La maison à la porte bleue de « Coup de foudre à Notting Hill », le film culte sorti en 1999 avec Julia Roberts et Hugh Grant, est mise en vente à Londres. Son prix est fixé à 7,5 millions de livres sterling, soit environ 9 millions d’euros.

Située dans le quartier de Notting Hill, dans l'ouest de la capitale britannique, cette propriété de 255 m² est devenue célèbre dans le monde entier grâce au long-métrage. Elle comprend trois chambres, deux salles de bains, une cuisine ouverte, un vaste séjour ainsi qu'une terrasse sur le toit.

Dans le film, le personnage incarné par Hugh Grant, William Thacker, est un libraire londonien qui tombe amoureux d'une célèbre actrice américaine, interprétée par Julia Roberts. C'est devant cette maison, reconnaissable à sa porte bleue, que se déroule une partie de cette histoire d'amour devenue emblématique du cinéma romantique.

Depuis la sortie du film, la demeure attire régulièrement des visiteurs venus du monde entier. Beaucoup s'arrêtent devant sa façade pour immortaliser leur passage et retrouver l'un des décors les plus reconnaissables de la comédie. Mais attention, tout n'est pas exactement comme dans le film ! Si les plans extérieurs ont bien été tournés devant cette véritable maison, les scènes d'intérieur ont, elles, été reconstituées en studio. La propriété n'a donc pas accueilli les aventures du couple à l'intérieur de ses murs.

Cette mise en vente rappelle néanmoins à quel point le cinéma peut contribuer à la célébrité d'un lieu. Plus de vingt-cinq ans après la sortie du film, cette simple porte bleue reste une attraction touristique à part entière. Et son histoire pourrait désormais séduire un acheteur prêt à débourser plusieurs millions d'euros pour acquérir un petit morceau de l'histoire du cinéma.