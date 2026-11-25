Taylor Swift est-elle devenue trop puissante ? Avec ses records de ventes, ses tournées phénoménales et sa fortune colossale, la chanteuse américaine dépasse largement le cadre de l'industrie musicale.

Mais son immense popularité s'accompagne aussi de critiques parfois virulentes.

Dernier exemple en date : une enquête publiée par le magazine américain Vanity Fair, intitulée The Mastermind et signée par la journaliste May Jeong.

S'appuyant sur une centaine d'entretiens avec des personnes ayant côtoyé la chanteuse, l'article remet en question l'image publique de Taylor Swift.

Plusieurs témoins, pour la plupart anonymes, décrivent une personnalité particulièrement exigeante, soucieuse de tout contrôler et peu ouverte à la contradiction.

Des témoignages à prendre avec précaution, d'autant que Taylor Swift et son entourage proche n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations du magazine.

Cette enquête a également suscité des réactions au sein de la presse américaine. Des médias comme Variety et Billboard ont notamment remis en question le traitement journalistique réservé à la chanteuse.

Taylor Swift, victime de son succès et du sexisme ?

Cette polarisation autour de Taylor Swift ne date pas d'hier.

Dès 2008, avec le succès de son deuxième album Fearless, l'artiste est régulièrement critiquée pour ses chansons inspirées de ses relations amoureuses et la manière dont elle raconte ses expériences personnelles.

Ses prises de position politiques ont également accentué les divisions. Après avoir publiquement soutenu des candidats démocrates en 2018, Taylor Swift a apporté son soutien à Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, face à Donald Trump.

Mais pour Morgane Giuliani, journaliste spécialiste de la pop culture et autrice d'une monographie consacrée à la chanteuse, ces critiques traduisent aussi une forme de sexisme.

« On ne supporte toujours pas quand une femme prend trop de place publiquement », estime-t-elle auprès de 20 Minutes.

Selon elle, le mépris dont fait parfois l'objet Taylor Swift touche également son public, composé notamment de jeunes filles, de femmes et de personnes LGBTQ+.

Entre les interrogations légitimes sur son pouvoir dans l'industrie musicale et les attaques visant sa personnalité, Taylor Swift cristallise désormais des débats qui dépassent largement ses chansons.