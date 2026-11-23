Marine n'a pas perdu de temps ! Moins de deux ans après sa victoire à la Star Academy, la chanteuse de 26 ans s'apprête déjà à sortir son deuxième album.

Intitulé Le Feu, le brasier, le magma, ce nouveau disque, attendu le 27 novembre, succède à Cœur maladroit, qu'elle défend toujours sur scène.

Au programme : douze chansons entre ballades intimistes et pop entraînante, avec notamment deux collaborations, l'une avec Danyl et l'autre avec Ariane Bonzini.

Dans une interview accordée au Parisien, Marine explique avoir puisé le titre de l'album dans les paroles de Si j'essaie pas, une chanson de son premier disque coécrite avec Ben Mazué.

Une formule qui représente aujourd'hui son envie de liberté et d'affirmation personnelle.

Et cette fois, la chanteuse entend bien se montrer telle qu'elle est, sans chercher à plaire à tout le monde.

Marine veut faire danser son public sur ses angoisses

Avec des titres comme Tricheur, Oh mon poison ou Plan B, Marine revient notamment sur certaines expériences sentimentales.

Mais elle souhaite aussi prendre ses distances avec l'image qu'on pourrait attendre d'elle.

« Je n'ai plus envie de lisser mon image », affirme-t-elle.

Autre morceau marquant, Tout le monde flippe, qui aborde les angoisses personnelles et les inquiétudes liées à l'époque actuelle.

Plutôt que de composer une nouvelle ballade triste, Marine a choisi d'en faire une chanson dansante, dans l'esprit de Alors on danse de Stromae.

« J'avais envie de dédramatiser, d'essayer de faire danser les gens sur leurs problèmes », explique-t-elle.

L'album contient également Avant les mots, une chanson dédiée à sa mère, avec laquelle elle entretient une relation particulièrement fusionnelle.

Écrit en partie pendant sa tournée, ce deuxième opus arrive à un moment où Marine se sent plus sereine face au succès.

Une évolution importante pour celle qui reconnaît avoir vécu la sortie de son premier album avec beaucoup d'angoisse.

Et malgré une carrière musicale qui s'accélère, la chanteuse n'a pas abandonné son projet de devenir dentiste. Elle continue de rédiger sa thèse d'exercice, qu'elle souhaite soutenir pour obtenir son diplôme.

Un emploi du temps déjà chargé, auquel s'ajoutera bientôt une nouvelle aventure : Marine deviendra coach dans The Voice en 2027, aux côtés de Mika, Tayc et Suzane.