Se faire livrer un repas par drone n'est plus de la science-fiction. Aux États-Unis, Uber Eats vient de franchir une nouvelle étape en lançant un service commercial en partenariat avec Zipline, une entreprise spécialisée dans la livraison autonome. Le dispositif est opérationnel depuis le 17 novembre à Spring, une commune située dans la banlieue de Houston, au Texas.

Le principe est simple : les clients passent commande normalement sur l'application Uber Eats. Si leur adresse est éligible, ils peuvent sélectionner l'option « livraison par drone » et choisir parmi les restaurants partenaires. Les appareils peuvent transporter jusqu'à 3,6 kilos de marchandises, soit environ deux ou trois repas. Ils atteignent une vitesse de 113 km/h et peuvent desservir des clients situés dans un rayon d'environ 16 kilomètres autour du restaurant.

Une particularité technique rend ce système particulièrement intéressant : les drones n'ont même pas besoin d'atterrir. Ils restent en vol stationnaire à une centaine de mètres d'altitude et descendent leur commande jusqu'au sol grâce à un câble et une petite nacelle. Une solution qui leur évite de devoir trouver un espace pour se poser.

Uber Eats n'est pas le premier à investir ce marché. Amazon travaille sur son programme Prime Air depuis plus de dix ans. Le service est désormais opérationnel sur 11 sites répartis dans 10 grandes agglomérations américaines, notamment Houston, Phoenix et Dallas. En août dernier, le géant du commerce en ligne annonçait vouloir étendre sa couverture à près de 500 villes et communes américaines avant la fin de 2026.

Amazon a également franchi une frontière en lançant Prime Air à Darlington, au Royaume-Uni, sa première implantation hors des États-Unis. Les clients éligibles peuvent y recevoir certains produits par drone en moins de deux heures.

Uber Eats et Amazon ne sont toutefois pas seuls : Wing, une filiale de Google, développe également ce type de livraison avec plusieurs partenaires commerciaux. La livraison autonome par les airs pourrait donc progressivement devenir une nouvelle option du commerce quotidien.