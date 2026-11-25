La relocalisation de la production de paracétamol en France ravive les tensions entre les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics. Pour faire face aux coûts supplémentaires liés à cette fabrication française, les industriels réclament une augmentation de 7 centimes par boîte sur le prix fabricant. Mais les pouvoirs publics refusent pour l'instant cette revalorisation. Ils envisagent même une diminution de 10 centimes du tarif actuel.

Un bras de fer qui soulève une question : pourquoi les laboratoires ne peuvent-ils pas simplement augmenter leurs prix pour compenser leurs dépenses ?

La réponse tient au statut particulier des médicaments remboursables. En France, contrairement à de nombreux produits de consommation courante, leur prix n'est pas librement déterminé par le fabricant. Il est négocié avec un organisme public : le Comité économique des produits de santé (CEPS). Celui-ci réunit des représentants de plusieurs administrations, notamment celles chargées de la Santé, de l'Économie et de la Sécurité sociale.

Et cette négociation n'est pas facultative. Si le laboratoire et le CEPS ne parviennent pas à trouver un accord, le comité peut fixer lui-même le prix du médicament. Les ministres concernés disposent également d'un pouvoir d'intervention dans certaines conditions.

Pourquoi un tel encadrement ? Parce que ces médicaments sont en partie financés par l'Assurance maladie. Une fraction de leur coût est donc supportée par la collectivité. Les pouvoirs publics cherchent ainsi à maîtriser les dépenses de santé et à éviter que les fabricants puissent imposer librement leurs tarifs à la Sécurité sociale.

La production française, un critère dans le prix

La situation est d'autant plus intéressante que la loi prévoit désormais de prendre en compte la localisation des sites de production dans la fixation du prix des médicaments. L'objectif est de valoriser la sécurité d'approvisionnement que peut apporter une fabrication implantée en France.

Mais cette disposition ne garantit pas automatiquement une hausse tarifaire aux industriels. Elle impose de tenir compte de ce critère, sans obliger les pouvoirs publics à compenser intégralement les surcoûts de production.

C'est précisément sur cette question que se joue aujourd'hui une partie du bras de fer autour du paracétamol.