À Jargeau, Léa fait le bonheur des futures mariées

La créatrice loirétaine a décidé de créer son entreprise, à tout juste 21 ans. Diplômée de la Haute École de Francisco Ferrer de Bruxelles, Léa décide de se lancer dans l’entreprenariat après avoir confectionné la tenue de mariage de sa mère.

« Tout est à l’arrêt au moment du COVID, et je me suis dit que je n’avais pas grand-chose à perdre. Je suis de la région, je sais que ça peut fonctionner parce que du sur-mesure il n’y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Je me suis dit que j’allais faire un peu d’administratif le temps que le COVID parte, et en fait je n’ai même pas eu le temps de finir correctement les papiers ! (rires) »

Depuis, la jeune couturière compte plus d’une cinquantaine de robes à son actif. En choisissant de se mettre à son compte, Léa a mis un point d’honneur à proposer des créations sur-mesure. « J’avais la volonté de travailler de belles matières, de prendre mon temps pour créer. Et voir l’émotion, c’est juste génial. Quand on livre une nouvelle veste de prêt-à-porter, c’est super sympa, mais il n’y pas ce petit côté « larme à l’œil », ou la maman qui regarde sa fille avec des étoiles dans les yeux ».

L’année 2023 est très bien engagée pour Léa Dudduh, même si comme beaucoup, elle doit s’adapter à l’inflation et aux évolutions du marché. « J’ai énormément de producteurs qui sélectionnent encore plus leurs productions. Donc ça met plus de temps à être livré, ou ils arrêtent de produire certains modèles."

Pour autant, la demande est au rendez-vous. Outre les robes qu’elle doit réaliser pour les mariées, la créatrice loirétaine s’est lancée le défi de présenter une collection de prêt-à-marier lors du Summer Show. L’évènement est organisé ce vendredi 7 juillet, au Château de la Charbonnière, près d’Orléans.