A la découverte Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

L’événement était très attendu par la population orléanaise : le muséum d’histoires naturelles a rouvert ses portes au public il y a quelques mois, après de longues années de travaux. Le Mobe, pour Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, comporte près de 435.000 échantillons, dont 1.200 sont exposées sur 5 niveaux.

Animaux naturalisés, fossiles, insectes, etc.

Le lieu permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, notamment pour pouvoir le protéger. « On peut observer des collections assez diversifiées », explique Laure Danilo, la conservatrice responsable du Mobe. « Des animaux naturalisés, des squelettes, des fossiles, des roches, des insectes, des herbiers, etc. On a une très grande géode d’améthyste ou un lion de l’Atlas, par exemple. » Le musée a aussi voulu « désacraliser l’objet pour l’objet, et plutôt exploiter les collections pour parler de sujets scientifiques », poursuit Laure Danilo.

Des animations sont prévues tout au long de l’été. Le Mobe est ouvert actuellement du mardi au dimanche de 10h à 18h. Comptez 6 euros l’entrée. Le pass sanitaire est obligatoire.