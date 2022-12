À La Riche, Asyncron édite des jeux de société depuis près de 15 ans

Petit, Olivier Chanry jouait avec son père à des jeux de stratégie, tel que Risk. Une passion qui ne l’a jamais quittée. Il a donc décidé d’en faire son métier, et a lancé en 2008 Asyncron, une maison d’édition spécialisée dans les jeux de société à composante historique. Elle compte une trentaine de jeux à son actif, aussi bien des créations de A à Z, que des traductions de jeux étrangers.

Parmi ses “bestsellers”, on retrouve Fief, un jeu de négociation, qui se joue jusqu’à 6 joueurs, et qui traite de l’époque médiévale. Ou encore Mare Nostrum, un jeu pour 3 à 5 joueurs, et qui traite des civilisations antiques autour de la Méditerranée.

Motivation sans faille

Passer sa vie à jouer, c’est un peu le rêve de beaucoup. Mais détrompez-vous, ce n’est pas si simple que ça. Lorsque l’on demande à Olivier ce qu’il faut faire pour devenir éditeur de jeux, il répond “être particulièrement motivé”. Parce que derrière tous “métiers passions”, il y a du travail, beaucoup de travail...

“Pour un petit éditeur comme moi, il faut savoir faire à peu près une dizaine de métiers, nous explique Olivier Chanry. Pour éditer un jeu, de stratégie notamment, il faut définir la taille de la boite (...) la dessiner, la modéliser. Derrière, quels types de pions ? Combien de pions ? (...) c’est un peu comme une super production au cinéma, sauf que c’est un jeu de société”.