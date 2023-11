A Nevers, la première édition de Drôle de Loire

Le festival Drôle de Loire à Nevers commence demain. 4 soirées et 8 humoristes sont programmés jusqu’à samedi : Franjo, Doully, Marcus, Edgar Yves ou encore Jonathan Lambert, Sandrine Sarroche, Tania Dutel et Yann Marguet. Un événement parrainé par Smaïn.

« Je mettrais peut-être l'accent sur la soirée de vendredi avec Tania Dutel et Yann Marguet qui sont un peu moins connus du grand public », explique Damien Tijani, « Tania Dutel a un humour qui est vraiment décapant, qui est un peu aussi dérangeant, qui pose question au public finalement », précise le directeur du développement culturel à la Ville de Nevers. « Yann Marguet met de l'ironie dans des situations, que ce soit du quotidien ou des grandes situations d'ailleurs aussi qui concernent la politique ou la société. Vraiment, moi c'est mon coup de cœur ».

Drôle de Loire, ce sera également l'occasion pour une quinzaine d'humoristes amateurs de tenter leur chance en première partie d'une tête d'affiche en participant à la Mister Class. « On a souhaité monter une masterclass, qui sera donc conduite par Smaïn et qui va accueillir une quinzaine de stagiaires pendant toute la durée du festival pour leur apprendre les techniques du stand-up. Et puis à l'issue de cette masterclass, samedi, les stagiaires testeront en conditions réelles avec une première partie qui leur sera offerte sur les spectacles de Sandrine Saroche et Jonathan Lambert », indique Damien Tijani.

Comptez entre 10 et 30 euros la place. Programmation et billetterie sur culture.nevers.fr