A Nevers, un atlas pour protéger la biodiversité

Aujourd'hui, plus de 2 800 communes qui sont déjà impliquées dans un atlas de la biodiversité. Parmi elles, Nevers dans la Nièvre. Un travail en partenariat avec la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Ligue de protection des oiseaux, la Maison de l’environnement entre Loire et Allier, Nature Nièvre et d’autres associations locales. Selon l’observatoire français de la biodiversité, 18% des espèces ont disparu et 78% des habitats sont dans un état de conservation déplorable.

La ville souhaite donc agir et cela passe par le recensement et la sensibilisation du grand public. Le recensement passe donc par la réalisation d’un inventaire de la faune et de la flore. L’atlas offrira ainsi la possibilité d’intégrer encore un peu plus la faune et la flore dans les projets futurs, notamment en matière d’urbanisme et d’aménagement.

Des travaux qui seront enrichis d’enquêtes participatives auprès des habitants et des sorties naturalistes ouvertes au grand public, pour découvrir les différentes facettes du vivant neversois.

Des animations seront aussi proposées : création d’un nichoir, apprentissage du chant des oiseaux, construction d’une mangeoire… 40 animations sont programmées tout au long de l’année. Des activités seront aussi menées envers les groupes scolaires de la ville. Parmi les prochaines actions menées, la découverte des petites bêtes du sol organisée par la Mela ce sera le 25 mars.