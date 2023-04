Nevers apparait comme le site idéal pour accueillir ce type d’événement avec le circuit de Magny-Cours à proximité et l’ISAT, l’institut supérieur de l’automobile et des transports. C’est d’ailleurs un de ses étudiants, Gaëtan Lecuyer, qui organise ce salon. Objectif ? « Montrer le rôle de laboratoire des sports mécaniques en termes d’innovations, les nouvelles technologies développées ».

Un pôle exposition d’une cinquantaine de véhicules de compétition sera installé (F1, FE, rallye, Dakar…) aux côtés d’un pôle innovations étendu à d’autres types de transports (en commun, ferroviaire, moto…)

« La clé c’est expliquer au plus grand nombre que les technologies développées aujourd’hui dans les sports mécaniques peuvent être étendues à d’autres domaines plus proches de notre quotidien », explique l’organisateur citant les motorisations de voiture endurance à hydrogène ou encore la Formule E.

Des conférences organisées en marge du salon et des activités seront proposées aux plus jeunes. Rendez-vous tout le week-end entre 10 et 18 heures. Comptez 6 euros par adulte, 4 pour un étudiant, et c’est gratuit pour les moins de 12 ans.