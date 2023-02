À Orléans, Vhélio veut révolutionner l’usage du vélo

Ce tricycle électrique est l’œuvre de l’ingénieur Grégory Barrier. Avec deux roues à l’avant, et une à l’arrière, il fonctionne grâce à un panneau solaire, mais surtout, offre une capacité d’accueil assez révolutionnaire pour un vélo. Le Vhélio peut en effet transporter deux adultes avec enfants, voire même des bagages ; se présentant même comme une alternative très sérieuse au covoiturage.

« C’est tout simplement parti du besoin, nous explique Grégory Barrier. Au fur et à mesure que j’avançais dans ma vie, au début je me déplaçais tout seul, et après j’ai mené différents projets où ça nécessitait d’emmener davantage de choses, de personnes. Le vélo ne suffit plus ».