À partir d’aujourd’hui, le pass sanitaire devient obligatoire pour les salariés en contact avec du public

Peut-être votre profession en fait-elle partie. À partir de ce lundi 30 août, les salariés en contact avec du public doivent eux aussi présenter à leur employeur un pass sanitaire valide, c’est-à-dire un schéma vaccinal complet, un test négatif datant de moins de 72 heures ou une attestation de rétablissement du Covid-19.

Sont concernés les lieux et établissements professionnels où un public vacciné était accueilli jusqu’à maintenant : les cinémas, musées, restaurants, discothèques, salles de concerts et de spectacles, parcs zoologiques ou encore les trains grandes lignes et les grands magasins/centres commerciaux. A noter qu’à partir du 30 septembre, les salariés mineurs y compris les apprentis, devront aussi être à jour.

Les employés concernés par cette extension du pass sanitaire ne sont donc plus obligés de porter le masque sur leur lieu de travail, sauf sur décision justifiée de l’employeur ou du préfet.

Salariés et employeurs peuvent être sanctionnés

Bien qu’une "semaine de souplesse" ait été promise par le gouvernement, des sanctions tomberont pour les salariés qui ne détiendront pas de pass sanitaire valide. Ces derniers pourront prendre des congés, télétravailler, être affectés à un poste ne nécessitant pas de pass ou être suspendus sans solde. Les employeurs, eux, s’exposent à une fermeture administrative de sept jours ainsi qu’à une amende de 9000 euros en cas de récidive s’ils n’effectuent pas de contrôles.

La nouvelle mesure est en vigueur pour l'instant jusqu’au 15 novembre, mais pourra être reconduite en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

