A quoi ressemblera la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024 ?

L’ambiance olympique réinvestit les rues de Paris. La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques se tiendra mercredi soir sur les Champs-Elysées et la place de la Concorde. Un spectacle d’un peu plus de trois heures.

Les 168 délégations et les 5000 athlètes défileront sur la plus belle avenue du monde, accessible gratuitement. Le reste de la cérémonie se tiendra place de la Concorde dans le stade qui a accueilli les épreuves olympiques de BMX, de skate et de basket. Il faudra avoir payer un billet pour pouvoir y assister. Comme pour les JO, la musique – en particulier française, sera au cœur du spectacle, même si pour l’heure on ne connait pas les artistes qui chanteront. 140 danseurs dont une partie en situation de handicap se produiront également mercredi soir.

Thomas Jolly, le directeur artistique de toutes les cérémonies a travaillé longuement à un spectacle intitulé Paradoxe ; une succession de tableau autour de l’inclusion et du sport. De quoi émerveiller les 50 000 spectateurs attendus pour cette cérémonie.

Notez que des restrictions sont en place dans la capitale :

Depuis ce lundi, les zones au public sont totalement fermées, tout comme le rond-point des Champs-Élysées.

Mercredi 28 août :

A partir de 7 h : périmètre rouge restreint

A partir de 14 h : périmètre rouge élargi

A partir de 15 h : activation du périmètre SILT. La mise en place de ce périmètre SILT entraînera l’interdiction dès 14 heures de l’accès à la zone comprise entre les avenues de Marigny et Winston Churchill à l'ouest et la place de la Concorde à l'est.

A partir de 17 h : accueil du public

A partir de 20 h : début du show

A partir de 23 h : fin du show

Du jeudi 29 au samedi 31 août :

Le jeudi 29 au matin à partir de 3 h (Toutes les zones hors stade de la Concorde), et 7 h (Stade de la Concorde) : fin du SILT. Démontage des trois zones