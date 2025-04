STAR ACADEMY 2024 : Marine et Franck invités du 15/20 Vibration

On est des milliers à avoir pris nos billets pour aller voir Ebony, Ulysse, Charles, Marguerite, Franck, Maureen, Maia, Emma et Marine, les candidats de la Star Academy 2024 qui ont décroché leurs tickets pour la tournée. Une trentaine de dates partout en France, avec les plus beaux tableaux de l'émission de TF1, mais aussi pas mal de surprises, de paillettes, et de bonne humeur !

Vibration est allé dans les coulisses du show, à l'Arena Comet d'Orléans, le 11 avril dernier. L'occasion de poser nos micros, et d'interviewer la grande gagnante Marine (qui cumule plus de 15 000 000 de streams avec son premier single "Ma Faute") et le demi-finaliste Franck. Retour à la vie "normale", vie dans le tourbus, actualité musicale... On leur a posé toutes les questions, et on leur a même donné un défi à réaliser sur scène. Y sont-ils arrivés ? Réponse dans la vidéo.