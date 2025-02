"A Real Pain", "La Vie devant moi" : à voir au cinéma le 26 février

Crédit : "A Real Pain" et "La Vie devant moi", au cinéma à partir du 26 février.

"A Real Pain" et "La Vie devant moi", au cinéma à partir du 26 février.

Jesse Eisenberg, on le connaît pour ses rôles dans Bienvenue ou Retour à Zombieland, ou encore la saga des magiciens d’Insaisissables, mais aujourd’hui, il repasse derrière la caméra.

Tauba Zylbersztejn échappe de peu à la rafle du Vel d’Hiv’. Tandis qu’elle trouve refuge avec son père et sa mère, dans un débarras, cachés par une famille de justes, les Dinanceau, la situation semble devoir s’éterniser…

A son image, A Real Pain est une comédie douce-amère, qui parvient à traiter du thème de l'Holocauste de manière intelligente et sensible.

Entre images d’archives et fiction, inspirée par le témoignage de Tauba Zylbersztejn dans le cadre de la fondation de Steven Spieblerg qui a pour but de recueillir les récits de rescapés de la Shoah, La Vie devant moi s’attache à retranscrire au plus près la réalité de cette famille forcée de sa terrer dans la peur permanente.

Guillaume Gallienne dont le talent n’est plus à démontrer, joue ici le rôle du père de Tauba.

A Real Pain • De et avec Jesse Eisenberg • et aussi Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey... • Sortie le 26 février 2025

La Vie devant moi • De Niels Tavernier • Avec Guillaume Gallienne, Violette Guillon, Adeline D'Hermy… • Sortie le 26 février 2025