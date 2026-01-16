À seulement 18 ans, il créé un abri pour SDF innovant

Ribal Zebian, un jeune étudiant en ingénierie de seulement 18 ans, a conçu un prototype de maison modulaire pour les sans-bari dans sa ville natale de London, en Ontario.

Face à une crise du logement qui touche de plus en plus de communautés canadiennes, le jeune ingénieur Ribal Zebian a mis au point une structure légère et rapide à construire, avec l’objectif de proposer une solution temporaire et abordable pour ceux qui vivent dans la rue.

Originaire de London, Zebian s’est fait connaître auparavant pour ses innovations, notamment la conception d’une voiture électrique miniature en bois, mais il a désormais orienté ses compétences vers un défi social majeur : l’itinérance et l’accès au logement. Il explique que sa ville compte environ 1 800 personnes sans abri, un chiffre qu’il souhaiterait contribuer à faire diminuer.

Le prototype qu’il a développé repose sur des panneaux de fibre de verre et de mousse en polyéthylène téréphtalate (PET), choisis pour leur robustesse, leur capacité d’isolation et leur facilité de fabrication en série. La conception modulaire permettrait d’assembler les éléments en seulement une journée, une caractéristique importante pour faire face rapidement à des besoins urgents de logement.

Zebian insiste aussi sur l’esthétique : il souhaite que ces habitats ne soient pas uniquement fonctionnels, mais aussi agréables à vivre, sortant de l’image stéréotypée de simples « boîtes ». À terme, il ambitionne que ces structures puissent être produites en masse et intégrées dans des programmes de logement temporaire ou d’urgence.

Afin de tester la viabilité réelle de son invention, l’étudiant prévoit de vivre dans l’une de ses maisons modulaires pendant une année complète à partir de mai 2026. Ce test sur une période couvrant toutes les saisons lui permettra de repérer des défauts, d’optimiser la conception et de renforcer la résistance climatique du prototype avant d’engager une production à plus grande échelle.