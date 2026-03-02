La LFP et les clubs professionnels offrent des bonnets aux supporters malades

La Ligue de football professionnelle (LFP) et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 viennent de lancer une initiative touchante pour soutenir les supporters en traitement contre le cancer.

Dans le cadre de cette action solidaire, des bonnets aux couleurs des équipes seront distribués gratuitement aux patients confrontés à l’alopécie, un effet secondaire fréquent des traitements anticancéreux. Conçus dans une matière douce, inspirée directement des maillots des clubs, ces bonnets ne sont pas un simple accessoire vestimentaire. Ils ont été imaginés comme un véritable symbole de soutien, pour accompagner les malades et leur rappeler que leur passion pour le football peut continuer, même depuis une chambre d’hôpital. Ce bonnet n’est pas destiné à la vente. Il est pensé pour être un geste de réconfort et pour créer un lien avec les clubs et les supporters.

L’initiative vise à répondre à un besoin essentiel : lutter contre l’isolement des patients. En effet, la maladie peut souvent couper les individus de leur vie sociale et de leurs activités habituelles. Selon une étude européenne citée par la campagne, la solitude augmenterait même le risque de mortalité face au cancer. Consciente de cette réalité, la LFP, en partenariat avec l’Institut Rafaël, a choisi d’agir là où le football a toujours su exceller : rassembler et créer du lien.

Pour les supporters qui ne peuvent plus se rendre au stade, recevoir un bonnet aux couleurs de leur club représente plus qu’un simple objet. C’est un message d’attention et de proximité. Ce geste solidaire illustre parfaitement la dimension humaine que le sport peut apporter, en transformant une passion collective en un appui moral concret.