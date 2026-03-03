Orelsan bat un record à l’Accor Arena

Initialement prévue sur 10 dates consécutives, cette série affichait déjà une performance rare. Depuis les 10 concerts donnés par Mylène Farmer en 2013, aucun artiste ne s’était installé aussi longtemps dans la mythique salle de Bercy. Mais face à la demande, Orelsan a ajouté cinq nouvelles soirées, portant le total à 15 concerts à l’Accor Arena.

Le succès du Tour 2026 d’Orelsan ne se dément pas. Lancée en janvier, la tournée a généré plus de 300 000 ventes en 24 heures. Point d’orgue de cet engouement : une résidence annoncée à l’Accor Arena de Paris en décembre .

Orelsan face au record de l’Accor Arena

Avec ces 15 concerts à l’Accor Arena, Orelsan établit un record pour un rappeur français. Dans le hip-hop, les artistes se limitent généralement à une ou deux dates parisiennes. Même NTM, lors de son retour en 2008, s’était arrêté à cinq soirs consécutifs.

Pour autant, le record absolu de l’Accor Arena reste plus élevé. Il appartient toujours à Jacques Higelin, qui avait investi la salle pendant un mois en 1985 avec 23 concerts entre septembre et octobre. Un marathon resté inégalé à ce jour.

Côté féminin, Dorothée conserve la marque avec 16 dates en 1996, tandis que Mylène Farmer avait proposé 13 représentations de son spectacle Avant que l’ombre... à Bercy en 2006.

Orelsan ne détient donc pas le record absolu de l’Accor Arena, mais ses 15 concerts constituent une performance majeure pour un artiste urbain. D’autant que son dernier album La fuite en avant, malgré des ventes plus modestes que ses précédents projets, dépasse les 150 000 exemplaires.

En cumulant 15 concerts à l’Accor Arena, Orelsan confirme surtout son statut d’artiste capable de fédérer massivement sur scène, transformant la salle parisienne en véritable quartier général le temps d’un mois.