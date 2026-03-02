Une grande avancée dans le traitement contre le VIH

Une avancée majeure vient d’être franchie dans la lutte contre le VIH. Un traitement injectable innovant sera bientôt accessible en France et, surtout, intégralement remboursé.

Très attendu par les associations de patients et les spécialistes, ce médicament marque un tournant important dans la prise en charge de la maladie. Sa publication récente au Journal officiel officialise enfin sa mise à disposition, après plusieurs mois d’attente.

Jusqu’à présent, la majorité des traitements contre le VIH reposaient sur une prise quotidienne de comprimés. Une contrainte lourde pour de nombreux patients, tant sur le plan pratique que psychologique. Le nouveau traitement injectable, administré tous les deux mois, simplifie considérablement le suivi médical. En espaçant les prises, il réduit le risque d’oubli et allège la charge mentale liée au rappel constant de la maladie. Cette innovation thérapeutique représente donc un progrès concret en matière de qualité de vie.

La commercialisation du médicament avait toutefois été suspendue le temps que les autorités de santé négocient son prix. Selon la publication du ministère de la Santé au Journal officiel, la dose unitaire est fixée à 1 312 euros. Un montant élevé, qui aurait pu constituer un frein important à son accès. Son remboursement intégral par l’Assurance maladie apparaît ainsi comme un véritable soulagement pour les patients et les professionnels de santé, garantissant une équité d’accès sur l’ensemble du territoire.

Concernant les modalités d’accès, l’association Aides précise que les patients souhaitant bénéficier des injections devront réaliser un test de charge virale du VIH avant l’administration du traitement. Ce contrôle est indispensable pour s’assurer de l’efficacité et de la pertinence de la prescription. Toutefois, ce test ne serait pas entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, ce qui soulève déjà des interrogations sur un éventuel reste à charge.