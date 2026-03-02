COCORICO ELECTRO 2026 : la programmation jour par jour enfin dévoilée

Le rendez-vous électro de l’année revient pour une 8e édition dont on connaît enfin la programmation jour par jour ! Du 10 au 12 juillet 2026, le Château de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret), accueillera une nouvelle fois les festivaliers du COCORICO ELECTRO. Pour cette édition 2026, l’association « L’atelier », qui organise l’événement, a souhaité frapper fort. Au programme, des artistes aux styles très différents, qui sauront fédérer les 21 000 amoureux de musique électronique présents.

Le vendredi 10 juillet donnera le coup d'envoi avec Cassius, Petit Biscuit, Yann Muller, Bardix Le Gaulois mais aussi Tonique&Man. Une soirée d'ouverture qui rendra hommage à l'électro française dans toute sa diversité. Le samedi 11 juillet, place à Trinix, Feder, Upsilone, Lecomte de Brégeot, Charles B et Simon Says pour une journée qui s'annonce explosive, oscillant entre électro pop et house addictive. Enfin, le dimanche 12 juillet clôturera le festival en beauté avec Bob Sinclar, Lilly Palmer, Perceval, Ginton et Maxim Alzy.

Des Pass 1, 2 ou 3 jours sont déjà en vente sur le site internet du festival pour que chacun puisse vivre l’expérience du COCORICO ELECTRO comme il le souhaite. Des billets en tarif "Super lève-tôt" sont également disponibles jusqu'au 15 mars, à des prix avantageux. Alors si vous voulez profiter d’un week-end mémorable en plein milieu de la Sologne, réservez vite vos places !

Infos pratiques :

Vendredi 10 juillet de 18h à 2h. Samedi 11 juillet de 16h à 2h. Le dimanche 12 juillet de 16h à 00h. Attention fermeture des portes à 23h.

Tarifs « Super-Lève tôt » : Pour un PASS 1 Jour, le billet est à 44 euros. Pour un PASS 2 Jour, le billet est à 80 euros. Pour un PASS 3 Jour, le billet est à 109 euros. La billetterie est accessible sur le site du festival.