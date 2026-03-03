Marine inquiète pour sa voix, modifie sa tournée

Depuis sa victoire à Star Academy, Marine enchaîne les succès. Son premier album Coeur maladroit, certifié disque de platine avec plus de 115 000 exemplaires vendus, l’a propulsée sur le devant de la scène. Après une série de concerts intimistes, elle s’apprête à partir en tournée dans les Zénith.

Mais ces dernières semaines, Marine se dit préoccupée par sa voix. Sur les réeaux sociaux, la chanteuse a expliqué avoir contracté une grippe pendant les fêtes de Noël. Depuis, elle souffre d’irritations persistantes et d’une sensation de gorge sèche qui perturbe ses performances.

Marine retire des chansons de sa tournée

Inquiète pour sa voix, Marine a consulté à deux reprises un ORL. Les examens se veulent rassurants : aucune lésion, ni nodule, ni hématome sur les cordes vocales. Pourtant, la gêne demeure et se manifeste parfois juste avant de monter sur scène.

Face à cette situation, Marine a pris une décision pragmatique : modifier la setlist de sa tournée. Elle a retiré certains titres jugés les plus exigeants vocalement, comme A nouveau, Restes d’averses ou encore The Climb. « Ce sont les plus compliquées à chanter en live », explique-t-elle.

Plutôt que d’annuler des concerts, la chanteuse préfère adapter son spectacle. Selon elle, mieux vaut supprimer un ou deux morceaux que risquer de forcer sur sa voix et compromettre l’ensemble du show. « Il est hors de question d’annuler », insiste-t-elle, même si la situation peut générer du stress en coulisses.

Pour favoriser sa récupération, Marine s’est également accordé quelques jours de repos en Corse, en limitant au maximum l’usage de sa voix. Elle espère que cette pause de plusieurs mois lui permettra de retrouver pleinement ses capacités avant la suite de la tournée.

En attendant, la chanteuse appelle à la compréhension de son public. Consciente que la voix reste fragile, Marine préfère jouer la prudence pour protéger sa carrière sur le long terme.