Depuis quelques années, des entreprises instaurent le « pawternity », offrant à leur salarié des congés pour accueillir à un animal dans de bonnes conditions.

De plus en plus d’entreprises innovent en offrant à leurs employés du temps libre payé lorsqu’ils adoptent un chien, une pratique surnommée « pawternity leave » ou congé de « patte‑ternité ». Ce nouveau type d’avantage social répond à une réalité simple : l’arrivée d’un chiot ou d’un chien adopté demande du temps, d’attention et une période d’adaptation qui peut être difficile à concilier avec un emploi du temps chargé.

Pour beaucoup de propriétaires, les premières semaines avec un nouvel animal sont intenses. Le chiot doit s’habituer à son nouvel environnement, apprendre la propreté et commencer à se socialiser — ce qui implique souvent de petits accidents, des nuits blanches, et de nombreux allers‑retours entre la maison et les rendez‑vous chez le vétérinaire. Conscientes de ces défis, certaines entreprises ont décidé d’aider leurs salariés en leur accordant des congés payés spécifiquement pour cette période.

Parmi elles, Mars Petcare fait figure de pionnière. Elle propose à ses employés dix heures de congé payé lorsqu’ils accueillent un nouvel animal de compagnie, et offre également la possibilité de venir avec leur chien au bureau après cette période.

Une autre société qui s’est fait remarquer est BitSol Solutions, une entreprise technologique basée à Manchester. Elle accorde une semaine complète de congé payé à ses salariés lorsqu’ils adoptent un chien — une mesure que le dirigeant justifie en disant que « les animaux de compagnie sont comme des enfants de nos jours », et que leurs propriétaires devraient avoir le temps de les accueillir correctement.

Enfin, le brasseur écossais BrewDog a franchi un pas encore plus loin en instituant une semaine de congé payé pour les employés qui accueillent un chien au sein de leur foyer. Cette politique s’inscrit dans une culture d’entreprise où les animaux sont considérés comme des membres à part entière de la communauté, et où l’on cherche à créer un environnement de travail attrayant et bienveillant.