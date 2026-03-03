Julien Doré annonce deux concerts "sans chichi" à la salle Pleyel de Paris
Publié : 3 mars 2026 à 14h43 par Elodie Quesnel
Avant de partir pour une tournée aux Etats-Unis en mai, Julien Doré annonce deux concerts intimistes à la salle Pleyel à Paris en avril. Histoire de terminer comme il se doit sa tournée triomphale aux quatre coins de France.
Une sorte de "pot de départ" avant de traverser l’Atlantique pour sa tournée américaine en mai prochain. Julien Doré a créé la surprise ce mardi 3 mars sur ses réseaux sociaux en annonçant l’ajout de deux dates, les 21 et 22 avril prochains, à la Salle Pleyel, à Paris.
Deux derniers concerts pour clôturer une tournée triomphale aux quatre coins de la France ces derniers mois. L’artiste a voulu en faire deux moments spéciaux. Ces deux concerts seront exclusifs et intimistes. Deux dates, aussi, qui permettront à l’interprète de "Paris-Seychelles" de tester son nouveau spectacle dans une ambiance loin de l’ampleur des Zéniths, sans écrans ni baleines dans les airs. Une façon de roder son spectacle avant de le présenter au public américain dans des salles plus petites que les Zéniths.
La billetterie est ouverte depuis le lundi 2 mars à 18 h.
Julien Doré à la conquête de l'Amérique
La tournée débutera à Montréal le 29 avril 2026, puis se poursuivra à Québec le 30 avril, avant de gagner Washington le 2 mai, New York le 7 mai, Miami le 9 mai, Los Angeles le 15 mai et Oakland le 17 mai.
Ce passage outre-Atlantique a inspiré une idée à Julien Doré : inviter Taylor Swift à partager un moment sur scène. Le chanteur ne s’est pas privé de lui adresser un message vidéo, après avoir expliqué l’origine de cette tournée américaine :
"Il y a quelques semaines, j’avais annoncé : “Si je fais complet à Boulazac, je lance une tournée aux États-Unis.” On m’avait répondu : “Que de la gueule”. Et… bah on a été complet à Boulazac quoi… Voilà."
Puis il poursuit, à l’attention de Taylor Swift :
"Coucou ma Taylor. Dis, je passe une tête en avril / mai par chez toi. Si tu veux passer voir le show, hésite pas, is gonnabigrette."