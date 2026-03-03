Julien Doré annonce deux concerts "sans chichi" à la salle Pleyel de Paris

Une sorte de "pot de départ" avant de traverser l’Atlantique pour sa tournée américaine en mai prochain. Julien Doré a créé la surprise ce mardi 3 mars sur ses réseaux sociaux en annonçant l’ajout de deux dates, les 21 et 22 avril prochains, à la Salle Pleyel, à Paris.

Deux derniers concerts pour clôturer une tournée triomphale aux quatre coins de la France ces derniers mois. L’artiste a voulu en faire deux moments spéciaux. Ces deux concerts seront exclusifs et intimistes. Deux dates, aussi, qui permettront à l’interprète de "Paris-Seychelles" de tester son nouveau spectacle dans une ambiance loin de l’ampleur des Zéniths, sans écrans ni baleines dans les airs. Une façon de roder son spectacle avant de le présenter au public américain dans des salles plus petites que les Zéniths.

La billetterie est ouverte depuis le lundi 2 mars à 18 h.